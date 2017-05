Tweet on Twitter

„17 წლიდან ვებრძოდი უსამართლობას, ყველა პროექტში მბლოკავდნენ და არ მაღირსეს, დიდ სცენაზე ფეხი დამედგა. ახლა კი, როცა ასე წარმატებით დაიწყო ჩემი კარიერა, ისევ გამწირეს, დამცინეს და ფეხქვეშ თელავენ ჩემს ადამიანობასა და თავმოყვარეობას… ვიღაც მთელი ცხოვრებაა, მებრძვის და არ სურს ჩემი წინსვლა… მე ვიცი, ეს ადამიანები ვინც არიან! ჩემო გულშემატკივრებო, ჩემო საყვარელო ადამიანებო, მეგობრებო, დიდი ამბები იწყება, დაელოდეთ, მე აღარ გავჩერდები. აღარაფერი მაქვს დასაკარგი, შვილების სიცოცხლეს ვფიცავარ, ჩემი ანასტასიასა და ბარბარეს თავს ვფიცავ, ვეღარაფერი შემაჩერებს, აღარც ჩემი ჰუმანურობა და აღარც ჩემი კაცთმოყვარეობა… ისეთი ძლიერი ვარ, მთებს გადავდგამ! გიორგი გაბუნიამ მითხრა სცენაზე – „სალოს ვინ მიაწვება, აქეთ მიაწვება ყველას და წაიღებსო“. მე თქვენ წაგიღებთ მალე!!! ისევ დამბლოკეს „იქს ფაქტორში“, ისევ გამწირეს და სული ისევ ამატკივეს, მაგრამ მათ არ იციან, რა შემიძლია! მე თქვენი გვერდში დგომის იმედი მაქვს, მიყვარხართ უზომოდ… მთელი საქართველო გაიგებს, ვინაა სალი მირიანაშვილი. გაიცნობს ქართველი საზოგადოება არა „იქს ფაქტორიდან“, არამედ… მაინცდამაინც ვიღაცის ვიღაცა უნდა იყო, ვიღაცის ბოზი, რომ რამეს მიაღწიო? ჩემი შრომით და ნამუსით მოვედი აქამდე. მართალია, წლები დამჭირდა, მაგრამ მე თითოეული ჩემი ნაბიჯი მეამაყება და სხვებივით არავინ გამოიშვერს ჩემზე ცუდად თითს!!! მეამაყება ჩემი თავი, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი გოგო ვარ. ყველას ჩავხდიდი „იქს ფაქტორში“ და მაგიტომ გამომთიშეს პროექტიდან! ხომ დამცინით „რუსთავი 2“?! ახლა ნახეთ, რეები დატრიალდება… დიდი ამბებია წინ, დიდი, მოემზადეთ! მე გამარჯვებული ვარ !!!“ – წერს სოციალურ ქსელში სალომე მირიანაშვილი.

ამ სკანდალური პოსტის შემდეგ ყველა დაინტერესდა, ვინ არის სალი მირიანაშვილი. მის გამოსვლას დღეს „იქს ფაქტორში“ ნახავთ. მანამდე კი შევეცდებით, ახლოს გაგაცნოთ პროექტის ერთ-ერთი ხმაურიანი მონაწილე.

– სალომე, მეტისმეტად ამბიციური და მუქარით სავსე იყო შენი გზავნილი სოციალურ ქსელში…

– ჰო, მართალი გითხრათ, ეს ცხელ გულზე, ემოციებით სავსემ დავწერე. მერე ცოტა ვინანე… სიტყვამ „ჩავხდიდი“ ძალიან ბევრი გაურკვევლობა გამოიწვია. ამ პროექტში ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი მონაწილეობს. მე კონკრეტულად არც ერთი მონაწილე არ მიგულისხმია, ზოგადად, გამოვხატე ჩემი გულისტკივილი და ეს სიტყვა იყო ისეთ კონტექსტში ნათქვამი, რომ ჩემი ვარაუდით არავის არ უნდა სწყენოდა. რაც შეეხება პოსტის დანარჩენ ნაწილს, იგივე აზრზე ვარ დღესაც… ჩემი გაღიზიანება აბსოლუტურად ადეკვატური იყო. ეს არ იყო ჩემთვის პირველი იმედგაცრუება და აქედან მოდის ბრაზიც, ემოციაც და ნეგატივიც.

– გვიამბე შენს განვლილ, მუსიკალურ გზაზე…

– ბავშვობიდან ძალიან აქტიური ბავშვი ვიყავი. ვმონაწილეობდი კონკურსებში, სატელევიზიო პროექტებში. 16 წლიდან დავიწყე ცდა. „ჯეოსტარში“ 6-ჯერ გავედი, 6 სეზონზე და არც ერთხელ არ გადამიყვანეს შემდეგ ეტაპზე. ბოლოს რომ გავედი, ფეხმძიმობის გამო დამბლოკეს და მეორე წელს სხვა ორსული აიყვანეს პროექტში. თუ ორსულობის გამო დამბლოკეს, სხვა რატომ აიყვანეს? სამჯერ ვცადე ბედი „ნიჭიერში“. „ვარსკვლავების აკადემიაში“ ორჯერ გავედი. მეორე ტურამდე მივყავდი და მერე მთიშავდნენ პროექტიდან.



– რამდენი წლის ხარ?

– 29 წლის ვარ და ორი შვილის დედა ვარ. 16 წლიდან კონკურსებში დავდივარ და არსად არ მიშვებენ წინ.

– პროფესიით ვინ ხარ?

– ჟურნალისტი. სამწუხაროდ, ჩემი პროფესიით არ მიმუშავია. სიმღერა ყველაფერია ჩემთვის.

– თუ ასე ძალიან გიყვარს სიმღერა, რატომ ამ კუთხით არ მიიღე განათლება?

– ეროვნული გამოცდებით მოვხვდი ჟურნალისტიკაზე. მერე მომეწონა და ფაკულტეტი აღარ შევიცვალე. ისე გამიტაცა სიმღერამ, რომ ჟურნალისტიკაზე აღარ მიფიქრია. თუმცა რომელიმე რადიოში სიამოვნებით წავიყვანდი რაიმე მუსიკალურ გადაცემას ან დიჯეი ვიქნებოდი.

– „იქს ფაქტორში“ პირველად სცადე ბედი?

– არა, მესამედ მოვედი აქაც. გასულ წელს პრექასთინგზე ძალიან მაგრად ვიმღერე, ეს მანანა მორჩილაძემაც აღნიშნა. რთული და უცხო სიმღერები გამაქვს ყოველთვის კონკურსზე. გადამღერებული სიმღერების შესრულება არ მიყვარს. არ გადამიყვანეს მაინც. მოვიკრიბე ძალები, მთელი წელიწადი ვიშრომე იმისთვის, რომ წელს ისევ გამოვსულიყავი. 16 წლიდან მყავს ვოკალის პედაგოგი. მუდმივად ვმუშაობდი ჩემს თავზე. მერე გავთხოვდი და სიმღერას ჩამოვშორდი საერთოდ 4 წელი. ეს სულ სხვა თემაა… მერე დავშორდი მეუღლეს. ორი წელია, განქორწინებული ვარ. მშობლები მიზრდიან შვილებს, მათთან კახეთში იზრდებიან. ყველანაირად მიწყობენ ხელს, რომ ჩემსას მივაღწიო და ჩემი ნიჭის რეალიზება მოვახდინო. მაგრამ ესენი გასაქანს არ მაძლევენ.

– რატომ გგონია ასე, მაინცდამაინც შენი ინტერესი ვის აქვს?



– არ ვიცი, ვის რა დავუშავე. მაგრამ ძალიან მალე ყველა გაიგებს, რომ „რუსთავი 2“-ში მტერი მყავს. ეს უკვე მეთხუთმეტე პროექტია ამ ტელევიზიაში და არც ერთხელ არ გამიმართლა.

– სხვა ტელევიზიაში გეცადა ბედი…

– „ახალ ხმაში“ ორჯერ ვიყავი.

– ანუ „იმედშიც“ გყავს მტრები?

– „იმედის“ ტელევიზიაში სულ ორჯერ ვიყავი, დანარჩენი – „რუსთავი 2“-ში.

– მომიყევი, რა მოხდა, რამ გამოიწვია შენი მუქარით სავსე ემოციური პოსტი.



– დავიწყოთ იქიდან, რომ მე რომელი სიმღერაც მინდოდა, იმის მღერის უფლება არ მომცეს.

– რომელი გინდოდა?

– სელინ დიონის all by myself. რომელი საუკუნეა, ეს სიმღერა რომ იმღეროო, მითხრეს. არადა ეს სიმღერა შედევრია. მუსიკოსი რომ საუკუნეების მიხედვით არჩევს სიმღერებს, ის, ჩემი აზრით, მუსიკოსი არ არის. ეს იმხელა შესაძლებლობების სიმღერაა, საოცრება მოხდებოდა. არც ამ სიმღერით დავტოვე გულგრილი ჟიური. ნახავთ ორშაბათს, თუ არ დაჩეხეს, როგორ იდგა ჟიური ფეხზე და როგორ მიკრავდა ტაშს.

– მაგიდაზე აუძვერი სტეფანეს სიმღერის დროს… ეს ფოტოზეც არის დაფიქსირებული.

– (იღიმება) ჰო, ადრე „ახალ ხმაში“ მაღალი ნოტის აღებას მთხოვდა და სწორედ ამ ჟილკით მივედი, თან თვალებში ვუყურებდი, ნახე, როგორ ვიღებ მაღალ ნოტებს-მეთქი, ემოციებისგან ფეხიც ამეწია მაღლა და ეს ჩათვალეს, ალბათ, მაგიდაზე აძრომად. არ ვიცი, რას აჩვენებენ, როგორ შეფუთავენ ჩემს ნამღერს, მაგრამ მე მთლიანი ვიდეო მაქვს, რომელსაც აუცილებლად ნახავს ჩემი გულშემატკივარი… მოკლედ, მეხუთე დღეს დამირეკეს და მითხრეს, რომ, ჟიურის გადაწყვეტილებით, ვერ მოვხვდი პროექტში. ათასი პროცენტით დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გადაწყვეტილებას მარტო ჟიური არ იღებს. სკამების ტურამდე არ მიმიშვეს მათ, ვინც ზემოდან წყვეტენ კონკურსანტების ბედს.

– ვინ წყვეტს?

– ისინი, ვინც მე ამდენი წელია არ მახარებს. დრო მოვა და ყველაფერს ვიტყვი, ყველა კარტს გავხსნი. ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ. ერთი რამ არ მესმის, რატომ არ მაძლევენ იმის საშუალებას, რომ ჩემი ნიჭის რეალიზება მოვახდინო საქართველოში. არსად წასვლა არ მინდა. შვილები მყავს და მინდა ჩემს ქვეყანაში ვცხოვრობდე. მათი დატოვება არ მინდა.



– ოჯახის წევრები როგორ უყურებენ შენს ასეთ შემართებას?

– მაქსიმალურად მიწყობენ ხელს. მამიკო ძალიან ცუდად იყო, ეს ამბები რომ მოხდა. ისედაც გული აწუხებს და ახლა ჩემი დარდით გახდა ავად. „ჯეოსტარის“ დროს ლამის ფსიქიკურად შემარყიეს. მამამ ძლივს გადაიტანა ეს ამბავი ჩემმა შემხედვარემ. ძალიან რთული მდგომარეობა მქონდა, მტერსაც არ ვუსურვებ.

– მაგრამ შენ ხომ მაინც ახერხებ შენი შემოქმედების რეალიზებას. როგორც ვიცი, თბილისის ერთ-ერთ პრესტიჟულ რესტორანში მღერი.

– კი, ასეა, ორ რესტორანში ვმღერი და მაქვს ივენთები კარაოკე ბარებში. მადლობა უფალს იმისთვის, რომ კარგი სამსახური მაქვს და კარგი ხალხი მყავს გარშემო. მე რომ ცუდი მომღერალი ვიყო, „ბაბილო რივერსაიდში“ და „ბაბილო მიუზიკჰოლში“ არავინ მიმიღებდა.

– ოჯახი ახსენე წეღან. ისეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ მეუღლემ ჩამოგაშორა სიმღერას ის ოთხი წელი.

– 24 წლის ასაკში შევქმენი ოჯახი. ფეხბურთელი გახლდათ ჩემი მეუღლე. მანაც დაანება ფეხბურთს თავი, ოჯახი რომ შევქმენით და მეც არ მაძლევდა უფლებას, მებრძოლა ჩემი კარიერისთვის. მას არ უნდოდა, სცენაზე ვმდგარიყავი, თუმცა, როცა ცოლად წამიყვანა, კარგად იცოდა, რომ სიმღერის გარეშე ცხოვრება არ შემეძლო, ხელის შეწყობასაც მპირდებოდა, მაგრამ… ფაქტობრივად, ყველაფერი ამიკრძალა.

– ამის გამო დაინგრა შენი ოჯახი?

– ესეც ერთ-ერთი მიზეზი იყო.

– მუსიკალური განათლება არ გაქვს?

– შვიდწლედი დავამთავრე.

– რას აპირებ?

– შევხედავ ორშაბათს გადაცემას. იმედი მაქვს, არ დაჩეხავენ ჩემს გამოსვლას, თუმცა ამის ალბათობა უკვე არის. მე ვნახე ჩემი გულშემატკივრის კადრები სხვა კონკურსანტებზე. ასე რომ, ყველაფერს ველოდები. ჩემი ვოკალის პედაგოგი ძალიან გაბრაზდა, როცა მისი გულშემატკივრობის კადრი სხვა კონკურსანტის ნამღერს დაადეს. ჩემი მეგობრების ემოციებიც სხვა ნაწილში გამოიყენეს. ასე როგორ შეიძლება?! მათ იციან, რომ მე სრული ვიდეოვერსია მაქვს, რომლის გაშვებაც არ აწყობთ. მაგრამ ვფიქრობ, ამას ვერ ავცდებით. საერთოდ, არ მესმის, რატომ ჰქვია პროექტს „იქს ფაქტორი“, თუ ახალ სახეებს არ მისცემენ საშუალებას, საკუთარი თავი წარმოაჩინონ. ურეკავენ ცნობილ სახეებს, უკვე გამოცდილ მომღერლებს და სთხოვენ პროექტში მონაწილეობას. აი, ეს არ მესმის მაშინ, როცა ამდენი ახალი სახე პროექტსგარეთ რჩება.

ნინო მჭედლიშვილი

„პრაიმტაიმი“