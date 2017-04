რა ხდება ამ წუთებში თურქეთში – ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელიც სოციალურ ქსელში ვრცელდება

თურქეთში დემონსტრანტები რეფერენდუმის შედეგებს აპროტესტებენ.

ოპოზიციის წარმომადგენლებთან ერთად აქციას ის ადგილობრივი მოსახლეობა შეუერთდა, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებს არ ეთანხმება და მის გაბათილებას ითხოვს.

რეფერენდუმზე გამოტანილი საკონსტიტუო ცვლილებები ითვალისწინებს საპარლამენტოდან საპრეზიდენტო რესპუბლიკაზე გადასვლას, პრემიერის თანამდებობის გაუქმებას, საპარლამენტო მანდატების რაოდენობის გაზრდას (550-დან 600-მდე), ასევე უზენაესი სასამართლოს და პროკურორების კოლეგიის რეფორმირებას.

#Turkeyreferendum did not live up to standards set by Council of Europe https://t.co/8PglLkHiF2 Thousands protest tonight. 📷 v/@AylinaKilic pic.twitter.com/ZRNzviBwEx — ubique (@PersonalEscrito) April 17, 2017

URGENT | 1000s in #Istanbul keep staying in the streets to protest outcome of #TurkeyReferendum.pic.twitter.com/TIzTaEfmJS — Vocal Europe (@thevocaleurope) April 17, 2017

URGENT | Police intervened in #TurkeyReferendum protests in #Antalya, many have been detained. pic.twitter.com/vevbSCuRDP — Vocal Europe (@thevocaleurope) April 17, 2017

Protesters took to the streets of #Istanbul armed with pots and pans to denounce #Erdogan‘s narrow referendum victory. #TurkeyReferendum pic.twitter.com/TcMAyplibR — dwnews (@dwnews) April 17, 2017