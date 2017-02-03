ვერა ბრეჟნევას 15 საუკეთესო ლუქი

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გთავაზობთ კონსტანტინე მელაძის მეუღლის ვერა ბრეჟნევას  15 საუკეთესო ლუქის ფოტოკოლაჟს.

 


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Музыка. Любовь. Красота. ❤️ начинаем 🔥 #МеладзеРозаХутор #Меладзе #Розахутор

A photo posted by Vera Brezhneva (@ververa) on

И день пусть добрым будет 😜💓

A photo posted by Vera Brezhneva (@ververa) on

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