ვერა ბრეჟნევას 15 საუკეთესო ლუქი

გთავაზობთ კონსტანტინე მელაძის მეუღლის ვერა ბრეჟნევას 15 საუკეთესო ლუქის ფოტოკოლაჟს.
СЕМЬ!!! 🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋 Йихаааааааааа!!!!!!! 🎉🌟✨🔥💕 Как же это круто!!! Это же сколько людей!!! 🙈🙈🙈 и все мы на одной волне, связаны музыкой, добром, светом, улыбками и любовью!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ благодарю вас за то, что вы у меня есть, за то, что мы вместе 🤗 танцую , кайфую и ЛЮБЛЮ ❤️ 💃🏼 #7m #seven #millions #my #people #love #happy #миллионер
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Музыка. Любовь. Красота. ❤️ начинаем 🔥 #МеладзеРозаХутор #Меладзе #Розахутор
Тот случай, когда приболевший, приунывший включаешь тв… И с улыбкой ещё раз проживаешь эти эмоции) 😍 с музыкальными гениями @arthurpirozhkov и @m_galustyan 😎😎 они правда крутые 😜!💪🏻 #угадаймелодию #мечтадетства #стрехнот #артурпирожков #михаилгалустян #первыйканал #настроение #мелодия #любовь #СашаВераМиша 🙉🙈🙊 Кстати, поняла, что при просмотре лучше слышно мелодии и легче отгадывать!) 😉
В этот раз я на красную дорожку собралась быстрее всего…)) не было стилистов, помощников 😍 только любимое платье @tattoosweaters талантливой подруги @asmekhina , мой любимый чокер @blueboxmoscow , обувь и браслеты не помню )) ещё прилетели две феи @rymakova и @tvelinalena , взмахнули волшебными кисточками-щеточками и я красивая полетела на бал ❤️❤️❤️ #m1musicawards #m1 #love #beauty #dress #redcarpet #awards #musicawards #blackdress 📷 @yuliya_lysenko
Вот что вы с нами делаете!! Мы летаем от счастья ❤️ сегодня я и мой #vbband был согрет и укутан любовью полного зала горящих сердец 😍😍😍 спасибо #Питер 🎉это был настоящий 💥 #Номер1 🔥 Меня разрывает от самых прекрасных чувств и эмоций !! СПАСИБО 😘😘😘 #самыйлучшийдень #этоПитердетка #люблюлюбить #счастьеесть #концерт #музыка #любовь #счастье